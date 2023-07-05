"Манчестер Юнайтед" завершив трансфер зірки "Челсі"

24-річний вихованець "Челсі" перебрався під крило Еріка тен Хага. Універсальний виконавець може закрити кілька позицій на полі – центрального та атакувального хавбеків, лівого півзахисника, правого та лівого вінгерів.

Маунт підписав із МЮ контракт на 5 років. "Червоні дияволи" матимуть опцію продовження співпраці ще на сезон. "Челсі" на продажі хавбека заробить орієнтовно 64,2 млн євро.

До структури "синіх" Маунт потрапив у 6-річному віці. Перші кроки в дорослому футболі зробив у нідерландському "Вітессі" та "Дербі Каунті", де виступав на правах оренди. У першій команді "Челсі" дебютував у перший рік Френка Лемпарда на посаді менеджера (сезон 2019/20).

У минулому сезоні Маунт провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 6 результативних передач. Упродовж року він двічі опинявся в лазареті команди на місяць через проблеми зі здоров'ям.

"Манчестер Юнайтед" у 2023 році

Манкуніанці фінішували на 3-й сходинці Прем'єр-ліги та здобули Кубок англійської ліги. У новому сезоні "червоні дияволи" зіграють на груповому етапі Ліги чемпіонів.

У міжсезоння до лав МЮ повернулися з оренди оборонці Байлі та Теллес. Натомість воротар Де Хеа та оборонці Джонс і Туанзебе отримали статус вільних агентів. Орендовані кіпер Батленд, хавбек Забітцер і форвард Вегхорст більше не зіграють за "Юнайтед".

Наразі манкуніанцям приписують серйозний інтерес до голкіпера міланського "Інтера" Онана. Пріоритетом клубу також залишається продовження контракту з бомбардиром Рашфордом.