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"Манчестер Юнайтед" завершил трансфер звезды "Челси"

Фото: Мэйсон Маунт осмотрел "Олд Траффорд" (manutd.com)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт стал премьерным пожилым новичком "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

24-летний питомец "Челси" перебрался под крыло Эрика тен Хага. Универсальный исполнитель может закрыть несколько позиций на поле – центрального и атакующего хавбеков, левого полузащитника, правого и левого вингеров.

Маунт подписал с МЮ контракт на пять лет. У "Красных дьяволов" будет опция продолжения сотрудничества еще на сезон. "Челси" на продаже хавбека заработает ориентировочно 64,2 млн. евро.

В структуру "синих" Маунт попал в 6-летнем возрасте. Первые шаги во взрослом футболе сделал в нидерландском "Витесси" и "Дерби Каунти", где выступал на правах аренды. В первой команде "Челси" дебютировал в первый год Фрэнка Лэмпарда в должности менеджера (сезон 2019/20).

В прошлом сезоне Маунт провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач. В течение года он дважды оказывался в лазарете команды в месяц из-за проблем со здоровьем.

"Манчестер Юнайтед" в 2023 году

Манкунианцы финишировали на 3-й строчке Премьер-лиги и завоевали Кубок английской лиги. В новом сезоне "красные дьяволы" сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.

В межсезонье в ряды МЮ вернулись из аренды защитники Байли и Теллес. В свою очередь вратарь Де Хеа, а также защитники Джонс и Туанзебе получили статус свободных агентов. Арендованные кипер Батленд, хавбек Забитцер и форвард Вегхорст больше не сыграют за "Юнайтед".

В настоящее время манкунианцам приписывают серьезный интерес к голкиперу миланского "Интера" Онана. Приоритетом клуба также остается продление контракта с бомбардиром Рашфордом.

К слову, накануне разобрали топ-10 свободных агентов окна трансферов лета-2023.

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