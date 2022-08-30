"Манчестер Юнайтед" закрыл трансферную сагу лета за 95 миллионов

Олимпийский чемпион Токио переедет на "Олд Траффорд". Длительные переговоры между грандами своих стран увенчались успехом.

После прохождения медосмотра и получения визы на работу в Соединенном Королевстве Антони наденет футболку МЮ. "Аякс" получит за трансфер ориентировочно 95 млн евро. Всего два года назад амстердамцы приобрели бразильца у родного для него "Сан-Паулу" за 15,75 миллиона.

Антони долгое время был главной трансферной целью тренерского штаба "Юнайтед" во главе с Эриком тен Хагом. 22-летний латиноамериканец – левша, который может сыграть на обоих флангах атаки. В составе "Аякса" Антони провел 82 матча во всех турнирах (24 мяча, 22 ассиста) и завоевал 2 чемпионских титула.

Фланговый нападающий стал четвертым приобретением МЮ этим летом. Ранее ряды "красных дьяволов" пополнили защитники Маласия и Мартинес, а также хавбек Каземиро. Датчанин Эриксен стал манкунианцем на правах свободного агента.