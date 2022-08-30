"Манчестер Юнайтед" закрив трансферну сагу літа за 95 мільйонів

Олімпійський чемпіон Токіо переїде на "Олд Траффорд". Тривалі перемовини між грандами своїх країн увінчалися успіхом.

Після проходження медогляду та отримання візи на роботу в Сполученому Королівстві Антоні одягне футболку МЮ. "Аякс" отримає за трансфер орієнтовно 95 млн євро. Усього два роки тому амстердамці придбали бразильця в рідного для нього "Сан-Паулу" за 15,75 млн.

Антоні впродовж тривалого часу був головною трансферною ціллю тренерського штабу "Юнайтед" на чолі з Еріком тен Хагом. 22-річний латиноамериканець – шульга, який може зіграти на обох флангах атаки. У складі "Аякса" Антоні провів 82 матчі в усіх турнірах (24 м'ячі, 22 асисти) та здобув 2 чемпіонські титули.

Фланговий нападник став четвертим придбанням МЮ цього літа. Раніше лави "червоних дияволів" поповнили оборонці Маласія і Мартінес і хавбек Каземіро. Данець Еріксен став манкуніанцем на правах вільного агента.