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"Манчестер Юнайтед" закрив трансферну сагу літа за 95 мільйонів

Фото: Антоні в складі "Аякса" (english.ajax.nl)
Автор: Антон Федорців

Про перехід із амстердамського "Аякса" нападника Антоні нарешті домовився англійський "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Олімпійський чемпіон Токіо переїде на "Олд Траффорд". Тривалі перемовини між грандами своїх країн увінчалися успіхом.

Після проходження медогляду та отримання візи на роботу в Сполученому Королівстві Антоні одягне футболку МЮ. "Аякс" отримає за трансфер орієнтовно 95 млн євро. Усього два роки тому амстердамці придбали бразильця в рідного для нього "Сан-Паулу" за 15,75 млн.

Антоні впродовж тривалого часу був головною трансферною ціллю тренерського штабу "Юнайтед" на чолі з Еріком тен Хагом. 22-річний латиноамериканець – шульга, який може зіграти на обох флангах атаки. У складі "Аякса" Антоні провів 82 матчі в усіх турнірах (24 м'ячі, 22 асисти) та здобув 2 чемпіонські титули.

Фланговий нападник став четвертим придбанням МЮ цього літа. Раніше лави "червоних дияволів" поповнили оборонці Маласія і Мартінес і хавбек Каземіро. Данець Еріксен став манкуніанцем на правах вільного агента.

До слова, представник АПЛ "Борнмут" звільнив головного тренера Паркера після фіаско з "Ліверпулем".

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