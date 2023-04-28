"Манчестер Юнайтед" втратив перемогу над "Тоттенхемом" у Лондоні: відео

Англія, Прем'єр-ліга, 33-й тур

"Тоттенхем" – "Манчестер Юнайтед" – 2:2

Голи: Порро, 56, Сон, 79 – Санчо, 7, Рашфорд, 44

Активний старт манкуніанців дав плоди на 7-й хвилині. Рашфорд прорвався через центральну зону "шпор" і віддав Санчо на лівий кут штрафного майданчика. Той просунувся трохи вперед і технічно поклав м'яч у дальній кут.

Згодом Санчо впродовж однієї атаки МЮ двічі опинився на ударній позиції, але оформити дубль не зумів. У відповідь "Тоттенхем" ледь не забив після стандарту – Де Хеа парирував небезпечний удар під поперечину. А під завісу тайму "Юнайтед" оформив другий гол, коли Фернандеш довгою передачею кинув у прорив Рашфорда, а той переграв кіпера з меж штрафного.

Утім, лондонці спромоглися на повернення до гри після перерви. Спершу Порро зіграв на підбиранні в межах карної зони гостей і класним ударом у верхній кут розмочив рахунок. МЮ міг забити втретє, але Фернандеш лише перевірив на міцність каркас воріт.

А розплата настала на 79-й хвилині. Після перехоплення "шпор" Кейн опинився на правому куті штрафного та прострілив на дальню стійку. Туди влетів Сон і без опору оборони в один дотик відправив м'яч у сітку – 2:2 у підсумку.

МЮ і "Тоттенхем" залишилися сусідами в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Манкуніанці посідають 4-те місце (60 очок), а лондонці йдуть п'ятими (54 пункти). Щоправда, "Юнайтед" провів на два матчі менше.