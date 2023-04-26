"Арсенал" Зінченка програв "Ман Сіті" ключовий матч чемпіонських перегонів АПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Англія, Прем'єр-ліга, 33-й тур

"Манчестер Сіті" – "Арсенал" – 4:1

Голи: Де Брюйне, 7, 54, Стоунз, 45+1, Холанд, 90+5 – Холдінг, 86

Очна зустріч двох лідерів Прем'єр-ліги на "Етіхаді" мала визначити однозначного фаворита на фінальний відрізок сезону. За втраченими очками "містяни" стали тіньовим лідером ще до матчу. Тож цей статус команда Пепа Гвардіоли взялася підтвердити в дебюті.

На 7-й хвилині "Сіті" класно вийшов із-під високого пресингу "канонірів". У центрі поля Холанд зумів у боротьбі прийняти м'яч і віддати на хід Де Брюйне. Натомість бельгієць обійшов оборонця і з-за меж штрафного майданчика розкішно поклав м'яч у ближній кут.

"Арсенал" за інерцією ще поконтролював м'яч якийсь час, але згодом повністю віддав ініціативу господарям. Раз у раз "містяни" нагнітали небезпеку біля воріт лондонців, а забили завдяки стандарту. Перед перервою Де Брюйне подав штрафний на дальній бік карної зони, звідки Стоунз головою відправив м'яч у сітку.

Остаточно добив "Арсенал" той же Де Брюйне на старті другої половини. Хавбек знову отримав пас від Холанда та холоднокровно пробив з-під оборонця повз Ремсдейла. Фінальні 35+ хвилин фактично перетворилися у формальність.

Тренерські штаби обох команд провели серію замін, щоб надати відпочинок лідерам. У неоптимальних складах "каноніри" знову вирівняли гру та навіть зуміли розмочити рахунок. Під завісу поєдинку Холдінг із меж карної зони "Ман Сіті" потужним ударом пробив Едерсона. Та в доданий час свій черговий гол забив Холанд – 4:1 у підсумку.

"Арсенал" залишився у лідерах першості. Лондонці мають в активі 75 очок (33 матчі). Манкуніанці набрали на два пункти менше, але й провели на два поєдинки менше. У наступному турі "каноніри" матимуть дербі з "Челсі", а "містяни" поїдуть у столицю на матч із "Фулхемом".