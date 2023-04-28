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"Манчестер Юнайтед" потерял победу над "Тоттенхэмом" в Лондоне: видео

Фото: Сон Хын Мин переиграл Давида Де Хеа (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

С камбэком и итоговой ничьей лондонский "Тоттенхэм" завершил матч 33-го тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 33-й тур

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" – 2:2

Голы: Порро, 56, Сон, 79 – Санчо, 7, Рашфорд, 44

Активный старт манкунианцев дал плоды на 7-й минуте. Рашфорд прорвался сквозь центральную зону "шпор" и отдал Санчо на левый угол штрафной. Тот продвинулся вперед и технично уложил мяч в дальний угол.

Вскоре Санчо в течение одной атаки МЮ дважды оказался на ударной позиции, но оформить дубль не смог. В ответ "Тоттенхэм" едва не забил после стандарта – Де Хеа парировал опасный удар под перекладину. А под занавес тайма "Юнайтед" оформил второй гол, когда Фернандеш длинной передачей бросил в прорыв Рашфорда, а тот обыграл кипера из пределов штрафной.

Впрочем, лондонцы смогли вернуться в игру после перерыва. Сначала Порро сыграл на подборе в пределах штрафной зоны гостей и классным ударом в верхний угол размочил счет. МЮ мог забить в третий раз, но Фернандеш лишь проверил на прочность каркас ворот.

А расплата наступила на 79-й минуте. После перехвата "шпор" Кейн оказался на правом углу штрафной и прострелил на дальнюю штангу. Туда влетел Сон и без сопротивления обороны в одно касание отправил мяч в сетку – 2:2 в итоге.

МЮ и "Тоттенхэм" остались соседями в турнирной таблице чемпионата Англии. Манкунианцы занимают 4-е место (60 очков), а лондонцы идут пятыми (54 пункта). Правда, "Юнайтед" провел на два матча меньше.

К слову, ранее "Арсенал" уступил "Манчестер Сити" на выезде в битве претендентов на титул.

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Манчестер ЮнайтедТоттенхэмЧемпионат Англии