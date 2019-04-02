"Манчестер Юнайтед" сохранит тренерский штаб Сульшера

"Манчестер Юнайтед" предложит остаться в клубе всему тренерскому штабу Уле Гуннара Сульшера. Об этом сообщают источники Sky Sports.

После утверждения норвежского специалиста на должность наставника на постоянной основе, руководство "манкунианцев" пока официально не сообщало о составе тренерского штаба на следующий сезон.

Ожидается, что ассистенты норвежца Майк Фелан, Майкл Кэррик и Киран Маккенна останутся в клубе. О заключении новых контрактов с тремя помощниками будет объявлено в промежутке между матчем чемпионата Англии против "Вулверхэмптона" 2 апреля и первой встречей четвертьфинала Лиги чемпионов против "Барселоны" 10 апреля.

Напомним, Моуринью может возглавить клуб из чемпионата Франции. В услугах португальского специалиста заинтересованы "Лион" и "Монако".