"Манчестер Юнайтед" розірвав контракт з Кріштіану Роналду

"Кріштіану Роналду залишить "Манчестер Юнайтед" за взаємною угодою", - йдеться у повідомленні.

Футбольний клуб подякував йому за його величезний внесок протягом двох періодів на Олд Траффорд.

Раніше лідер збірної Португалії та "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду заявив, що його намагаються "вижити" з англійського клубу. У міжсезоння 2022 року Роналду мав спроби змінити клуб через те, що "МЮ" не вийшов до Ліги чемпіонів, проте врешті залишився в команді. Після того, як головним тренером цього року було призначено нідерландця Еріка тен Гаґа, Роналду перестав бути гравцем основного складу.

Зокрема, португалець зіграв зі старту лише чотири матчі Прем'єр-ліги з 14, але виходив на поле з перших хвилин у всіх шести поєдинках Ліги Європи.