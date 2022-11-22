"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду

"Криштиану Роналду покинет "Манчестер Юнайтед" по взаимному соглашению", - говорится в сообщении.

Футбольный клуб поблагодарил его за его огромный вклад в течение двух периодов на Олд Траффорд.

Ранее лидер сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что его пытаются "выжить" из английского клуба. В межсезонье 2022 года Роналду предпринял попытки сменить клуб из-за того, что "МЮ" не вышел в Лигу чемпионов, однако в конце концов остался в команде. После того, как главным тренером в этом году был назначен нидерландец Эрик тен Гага, Роналду перестал быть игроком основного состава.

В частности, португалец сыграл со старта всего четыре матча Премьер-лиги из 14, но выходил на поле с первых минут во всех шести поединках Лиги Европы.