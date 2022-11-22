"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду

Во вторник, 22 ноября, "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с нападающим Криштиану Роналду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу футбольного клуба в Facebook.
"Криштиану Роналду покинет "Манчестер Юнайтед" по взаимному соглашению", - говорится в сообщении.
Футбольный клуб поблагодарил его за его огромный вклад в течение двух периодов на Олд Траффорд.
Ранее лидер сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что его пытаются "выжить" из английского клуба. В межсезонье 2022 года Роналду предпринял попытки сменить клуб из-за того, что "МЮ" не вышел в Лигу чемпионов, однако в конце концов остался в команде. После того, как главным тренером в этом году был назначен нидерландец Эрик тен Гага, Роналду перестал быть игроком основного состава.
В частности, португалец сыграл со старта всего четыре матча Премьер-лиги из 14, но выходил на поле с первых минут во всех шести поединках Лиги Европы.
Напомним, что ранее Роналду исключали из состава "Манчестер Юнайтед" за неуважение.
Затем лидер сборной Португалии отреагировал на решение тренерского штаба "Юнайтед". В частности, в персональном Instagram Роналду признал, что был неправ и не смог справиться с разочарованием, а также пообещал сосредоточиться на возвращении в основу "МЮ".
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