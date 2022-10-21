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Роналду виключений зі складу "Манчестер Юнайтед" за неповагу: смиренна реакція форварда

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Манчестер, П'ятниця 21 жовтня 2022 09:48
Роналду виключений зі складу "Манчестер Юнайтед" за неповагу: смиренна реакція форварда Фото: Кріштіану Роналду втратив контроль над емоціями (facebook.com/manchesterunited)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Хаг покарав зіркового нападника Кріштіану Роналду за показовий прохід у роздягальню з лави запасних до завершення матчу Прем'єр-ліги проти лондонського "Тоттенхема".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Нідерландський фахівець вкотре залишив 5-разового володаря "Золотого м'яча" на лаві запасних. Пізніше він навіть не випустив португальця на заміну, тож той пішов у підтрибунне приміщення за кілька хвилин до фінального свистка.

Тен Хаг вирішив покарати Роналду за неповагу до партнерів відстороненням від занять першої команди. Форвард зможе тренуватися з резервістами МЮ або ж індивідуально на базі команди в Каррінгтоні.

"Кріштіану Роналду не буде в складі "Манчестер Юнайтед" у суботньому матчі Прем'єр-ліги проти "Челсі". Решта команди повністю зосереджена на підготовці до цього поєдинку", – йдеться в заяві "червоних дияволів".

Згодом лідер збірної Португалії відреагував на рішення тренерського штабу "Юнайтед". Зокрема, в персональному Instagram Роналду визнав, що був неправий і не зміг впоратися з розчаруванням, а також пообіцяв зосередитися на повернні до основи МЮ.

"Прямо зараз я відчуваю, що повинен продовжити важко працювати в Каррінгтоні, підтримувати своїх одноклубників і бути готовим до всього в будь-якій грі. Піддаватися тиску – не варіант. Ніколи. Це "Манчестер Юнайтед", і разом ми вистоїмо. Невдовзі знову будемо разом", – заявив португалець.

У нинішньому сезоні Кріштіану Роналду перестав бути першою опцією на вістрі атаки МЮ. Він провів усього 691 хвилину в усіх турнірах (12 матчів), за які забив 2 м'ячі та оформив 1 асист. Влітку нападник намагався покину манкуніанців, але тен Хаг заблокував трансфер.

До слова, екс-зірка АПЛ Джеррард втратив посаду головного тренера в "Астон Віллі".

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