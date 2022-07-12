UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Манчестер Юнайтед" разбил "Ливерпуль" в спарринге в Азии

Фото: Манкунианцы празднуют один из забитых мячей (twitter.com/ManUtd)
Автор: Антон Федорцив

Принципиальное противостояние между английскими "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" в Бангкоке завершилось уверенной победой "красных дьяволов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" – 4:0

Голы: Санчо, 12, Фред, 30, Марсьяль, 33, Пеллистри, 76

Дебютный матч для Эрика тен Хага во главе МЮ стал победным. Манкунианцы решили судьбу противостояния в стартовые полчаса, отгрузив мерсисайдцам три мяча.

Санчо открыл счет, когда оборона "Ливерпуля" растерялась после прострела Фернандеша. Далее экс-хавбек "Шахтера" Фред элегантно подсек мяч над Алиссоном, опрометчиво покинувшим ворота. А на десерт Марсьяль реализовал выход один на один с кипером.

После перерыва к тотальным экспериментам прибегли тренеры обеих команд, так что зрители увидели только один гол. На 76-й минуте "Юнайтед" организовали быструю контратаку, на финише которой уругваец Пеллистри искусно уложил мяч от штанги.

Турне обеих команд после этого спарринга продолжится. МЮ улетит в Австралию, где 15 июля встретится с "Мельбурн Виктори", а "Ливерпуль" в Сингапуре тогда же будет противостоять еще одному представителю АПЛ – "Кристал Пэлас".

К слову, ранее составили предварительный гид сезоном 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛиверпульМанчестер ЮнайтедЧемпионат Англии