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"Манчестер Юнайтед" розтрощив "Ліверпуль" у спарингу в Азії

Фото: Манкуніанці святкують один із забитих м'ячів (twitter.com/ManUtd)
Автор: Антон Федорців

Принципове протистояння між англійськими "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпулем" у Бангкоку завершилося впевненою перемогою "червоних дияволів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль" – 4:0

Голи: Санчо, 12, Фред, 30, Марсьяль, 33, Пеллістрі, 76

Дебютний матч для Еріка тен Хага на чолі МЮ став переможним. Манкуніанці вирішили долю протистояння у стартові півгодини, відвантаживши мерсисайдцям три м'ячі.

Санчо відкрив рахунок, коли оборона "Ліверпуля" розгубилася після прострілу Фернандеша. Далі екс-хавбек "Шахтаря" Фред елегантно підсік м'яч над Аліссоном, який необачно покинув ворота. А на десерт Марсьяль реалізував вихід віч-на-віч із кіпером.

Після перерви до тотальних експериментів вдалися тренери обох команд, тож глядачі побачили лише один гол. На 76-й хвилині "Юнайтед" організували швидку контратаку, на фініші якої уругваєць Пеллістрі майстерно поклав м'яч від стійки.

Турне обох команд після цього спарингу продовжиться. МЮ полетить до Австралії, де 15 липня зустрінеться з "Мельбурн Вікторі", а "Ліверпуль" у Сингапурі тоді ж протистоятиме ще одному представнику АПЛ – "Крістал Пелас".

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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