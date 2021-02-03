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"Манчестер Юнайтед" повторил свою же рекордную победу в истории АПЛ

Автор: Вера Олейник

Манкунианцы забили 9 мячей в ворота "Саутгемптона"

"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Саутгемптон" в матче 22 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) со счетом 9:0. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера сумели повторить рекорд лиги, добившись самой крупной победы над соперником.

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С таким счетом матчи АПЛ завершались трижды за 26 лет. Первого подобного успеха добился МЮ в 1995 году под руководством сэра Алекса Фергюсона. Тогда разгромлен был "Ипсвич Таун". Повторить рекорд в 2019 году удалось "Лестеру", и снова при участии "Саутгемптона".

Интересно также то, что 9 мячей уместили в себя только один дубль - он на счету Антони Марсьяля.

По разу ворота Алекса Макарти поразили Маркус Рэшфорд, Эдинсон Кавани, Бруну Фернандеш (пенальти), Скотт Мактоминей, Дэниел Джеймс, Аарон Уан-Биссака, а также автогол на счету Яна Беднарека.

Напомним, ранее в чемпионате Англии был установлен рекорд по количеству лидеров. Впервые в истории сразу девять команд возглавляли турнирную таблицу АПЛ в течение сезона.

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