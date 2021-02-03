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"Манчестер Юнайтед" повторив свою ж рекордну перемогу в історії АПЛ

Автор: Вера Олейник

Манкуніанці забили 9 м'ячів у ворота "Саутгемптона"

"Манчестер Юнайтед" знищив "Саутгемптон" в матчі 22 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з рахунком 9:0. Підопічні Уле-Гуннар Сульшера зуміли повторити рекорд ліги, добившись найбільшої перемоги над суперником.

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З таким рахунком матчі АПЛ завершувалися тричі за 26 років. Першого подібного успіху добився МЮ в 1995 році під керівництвом сера Алекса Фергюсона. Тоді розгромлений був "Іпсвіч Таун". Повторити рекорд у 2019 році вдалося "Лестеру", і знову за участю "Саутгемптона".

Цікаво також те, що 9 м'ячів умістили в себе тільки один дубль - він на рахунку Антоні Марсьяля.

По разу ворота Алекса Макарті вразили Маркус Решфорд, Едінсон Кавані, Бруну Фернандеш (пенальті), Скотт Мактоміней, Деніел Джеймс, Аарон Ван-Біссака, а також автогол на рахунку Яна Беднарека.

Нагадаємо, раніше у чемпіонаті Англії було встановлено рекорд за кількістю лідерів. Вперше в історії відразу дев'ять команд очолювали турнірну таблицю АПЛ протягом сезону.

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