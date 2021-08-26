"Манчестер Сити" предложил Роналду контракт с зарплатой 15 млн евро в год
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти в "Манчестер Сити". Английский клуб готов платить португальцу 15 млн евро в год.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Джанлука Ди Марцио.
Ди Марцио сообщил, что "Манчестер Сити" хотел бы подписать Роналду бесплатно, а не платить требуемые "Ювентусом" 25-30 миллионов евро. Кроме того, английский клуб не хочет включать в сделку нападающего Габриэла Жезуса.
Журналист Николо Скира отметил, что контракт с футболистом может быть подписан на два года.
Ранее Криштиану Роналду попросил главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не ставить себя в стартовый состав на первый матч нового сезона против "Удинезе" в чемпионате Италии. Также в среду португалец досрочно покинул тренировку "Ювентуса" на фоне слухов об его уходе.
Португалец перешел в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала" за 117 млн евро.
Напомним, что исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков довызвал в национальную команду голкипера Дениса Бойко.