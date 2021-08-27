Роналду хочет покинуть "Ювентус", - главный тренер
Фото: нападающий Криштиану Роналду (GettyImages)
Нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть итальянский футбольный клуб "Ювентус". Он уже не тренировался сегодня.
Об этом заявил главный тренер команды Массимилиано Аллегри, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sky Sport Italia.
"Я говорил с Криштиану вчера. Он сообщил, что не намерен оставаться в "Ювентусе". Он не тренировался сегодня утром", - сказал Аллегри.
Ранее в СМИ сообщалось, что английский "Манчестер Сити" предложил 36-летнему Роналду контракт на два года с зарплатой 15 миллионов евро в год.
Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года.
В составе итальянской команды он стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка Италии. Роналду является пятикратным обладателем награды "Золотой мяч"