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Роналду хочет покинуть "Ювентус", - главный тренер

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Пятница 27 августа 2021 15:07
Роналду хочет покинуть "Ювентус", - главный тренер Фото: нападающий Криштиану Роналду (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть итальянский футбольный клуб "Ювентус". Он уже не тренировался сегодня.

Об этом заявил главный тренер команды Массимилиано Аллегри, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sky Sport Italia.

"Я говорил с Криштиану вчера. Он сообщил, что не намерен оставаться в "Ювентусе". Он не тренировался сегодня утром", - сказал Аллегри.

Ранее в СМИ сообщалось, что английский "Манчестер Сити" предложил 36-летнему Роналду контракт на два года с зарплатой 15 миллионов евро в год.

Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года.

В составе итальянской команды он стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка Италии. Роналду является пятикратным обладателем награды "Золотой мяч"

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Роналду Ювентус
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