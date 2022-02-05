"Манчестер Юнайтед" із нереалізованим пенальті Роналду вилетів із Кубка Англії: відео
"Манчестер Юнайтед" завершив виступи в Кубку Англії на стадії 1/16 фіналу. Манкуніанці поступилися в серії пенальті "Мідлсбро" (1:1, пенальті – 7:8).
Про це повідомляє РБК-Україна.
МЮ міг вийти вперед вже на 20-й хвилині, коли арбітр призначив одинадцятиметровий за фол проти Погба. Однак, Кріштіану Роналду пробив повз ворота.
За п'ять хвилин "червоні дияволи" таки забили. Це Джейдон Санчо прийняв пас із глибини й пробив із рикошетом поцілив у дальній кут.
"Мідлсбро" відігрався після перерви. На 64-й хвилині Метт Крукс скористався передачею Вотмора й зрівняв рахунок.
Зрештою, долю протистояння довелося вирішувати в серії пенальті. Невдалою там виявилася аж восьма спроба "Юнайтед". Вище воріт пробив юний Антоні Еланга.
"Манчестер Юнайтед" і Кубок Англії
Манкуніанці залишаються другим за успішністю клубом в історії турніру. У музеї МЮ наразі 12 здобутих кубків. Більше лише в "Арсенала" – 14.
Щоправда, востаннє "червоні дияволи" перемагали в Кубку Англії ще в сезоні 2015/16. У фіналі вони тоді здолали "Крістал Пелас" (2:1). Тренером команди був Луї ван Гаал.
До слова, напередодні інший європейський гранд – "Реал Мадрид" – теж завершив виступи в національному Кубку. Українець Андрій Лунін провів матч у запасі.