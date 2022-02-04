"Реал Мадрид" с Луниным в запасе неожиданно вылетел из Кубка Испании: видео

Мадридский "Реал" досрочно завершил поход за Кубком Испании сезона 2021/22. "Сливочные" минимально уступили "Атлетику" из Бильбао в 1/4 финала турнира.

Судьбу противостояния в Стране Басков решил один забитый мяч. "Атлетик" оформил гол на 89-й минуте поединка.

Героем встречи стал форвард хозяев Алекс Беренгер. Он появился на поле после перерыва, заменив Нико Уильямса. Нападающий за несколько минут до финального свистка получил мяч на линии штрафной, классно обыграл защитника и технично уложил в дальний угол.

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин весь матч просидел на скамейке запасных. В предыдущих двух матчах Кубка Испании 22-летний украинец провел полные поединки.

Кубковое проклятие "Реала"

Мадридцы не могут пробиться в финал Кубка Испании почти 8 лет. В последний раз "Реал" играл в решающем матче турнира в сезоне 2013/14. Тогда "сливочные" переиграли Барселону (2:1).

С тех пор "Реал" лишь один раз дошел до полуфинала соревнований (сезон 2018/19). Зато дважды мадридцы вылетали на стадии 1/16 финала.