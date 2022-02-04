ru ua
Пт, 04 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Реал Мадрид" с Луниным в запасе неожиданно вылетел из Кубка Испании: видео

Новина українською →
Бильбао, Пятница 04 февраля 2022 11:14
"Реал Мадрид" с Луниным в запасе неожиданно вылетел из Кубка Испании: видео Фото: "Атлетик" – "Реал Мадрид" (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Мадридский "Реал" досрочно завершил поход за Кубком Испании сезона 2021/22. "Сливочные" минимально уступили "Атлетику" из Бильбао в 1/4 финала турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Судьбу противостояния в Стране Басков решил один забитый мяч. "Атлетик" оформил гол на 89-й минуте поединка.

Героем встречи стал форвард хозяев Алекс Беренгер. Он появился на поле после перерыва, заменив Нико Уильямса. Нападающий за несколько минут до финального свистка получил мяч на линии штрафной, классно обыграл защитника и технично уложил в дальний угол.

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин весь матч просидел на скамейке запасных. В предыдущих двух матчах Кубка Испании 22-летний украинец провел полные поединки.

Кубковое проклятие "Реала"

Мадридцы не могут пробиться в финал Кубка Испании почти 8 лет. В последний раз "Реал" играл в решающем матче турнира в сезоне 2013/14. Тогда "сливочные" переиграли Барселону (2:1).

С тех пор "Реал" лишь один раз дошел до полуфинала соревнований (сезон 2018/19). Зато дважды мадридцы вылетали на стадии 1/16 финала.

К слову, раньше "Эвертон" Миколенко объявил о пополнении тренерского штаба Лэмпарда еще одной легендой "Челси".

Читайте РБК-Украина в Google News
Реал Андрей Лунин Футбол
NEWS
"Нас не удивляет". В Украине отреагировали на публикацию США о подготовке фейка России
"Нас не удивляет". В Украине отреагировали на публикацию США о подготовке фейка России
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США