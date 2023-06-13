ua ru
Вт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Манчестер Юнайтед" за крок від зміни власника: відомі терміни

Новость на русском →
Манчестер, Вівторок 13 червня 2023 12:59
"Манчестер Юнайтед" за крок від зміни власника: відомі терміни Фото: "Червоні дияволи" зачекалися на нових власників (facebook.com/manchesterunited)
Автор: Антон Федорців

Процес зміни акціонерів англійського "Манчестер Юнайтед" може завершитися цього тижня. У боротьбі за ласий актив зійшлися два претенденти – британський бізнесмен Джим Реткліфф і катарський шейх Джасім бін Хамад Аль Тані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Родина Глейзерів влаштувала непублічний аукціон із продажу англійського гранда. Американці близькі до згоди з близькосхідним покупцем.

За даними Al Watan, Аль Тані виграв боротьбу за "Юнайтед". Катарський мільярдер нібито віддасть за англійський гранд 5,2 млрд фунтів. Ще 800 мільйонів новий власник інвестує в розвиток "червоних дияволів".

Експанія Катару в європейський футбол розпочалася в 2010 році. Тоді Абдулла Аль Тані придбав контрольний пакет акцій іспанської "Малаги". Рік потому Qatar Sports Investments викупив 70% акцій ПСЖ.

Скандальна родина Глейзерів придбала МЮ у 2005 році в рамках угоди на 790 млн фунтів. Із тих пір фанати регулярно звинувачують власників у "викачуванні" грошей завдяки маркетингу, відсутності інтересу до спортивних результатів команди та проводять акції протесту.

Нагадаємо, англійський "Манчестер Сіті" вперше виграв Лігу чемпіонів та оформив требл у сезоні 2022/23.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Манчестер Юнайтед Чемпіонат Англії
NEWS
Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр
Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни