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"Манчестер Юнайтед" в шаге от смены владельца: известны сроки

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Манчестер, Вторник 13 июня 2023 12:59
"Манчестер Юнайтед" в шаге от смены владельца: известны сроки Фото: "Красные дьяволы" заждались новых владельцев (facebook.com/manchesterunited)
Автор: Антон Федорцив

Процесс смены акционеров английского "Манчестер Юнайтед" может завершиться на этой неделе. В борьбе за лакомый актив сошлись два претендента – британский бизнесмен Джим Рэтклифф и катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Семья Глейзеров устроила непубличный аукцион по продаже английского гранда. Американцы близки к соглашению с ближневосточным покупателем.

По данным Al Watan, Аль Тани выиграл борьбу за "Юнайтед". Катарский миллиардер вроде бы отдаст за английский гранд 5,2 млрд фунтов. Еще 800 миллионов новый владелец инвестирует в развитие "красных дьяволов".

Экспания Катара в европейский футбол началась в 2010 году. Тогда Абдулла Аль Тани приобрел контрольный пакет акций испанской "Малаги". Год спустя Qatar Sports Investments выкупил 70% акций ПСЖ.

Скандальная семья Глейзеров приобрела МЮ в 2005 году в рамках сделки на 790 млн фунтов. С тех пор фанаты регулярно обвиняют владельцев в "выкачивании" денег благодаря маркетингу, отсутствию интереса к спортивным результатам команды и проводят акции протеста.

Напомним, английский "Манчестер Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов и оформил требл в сезоне 2022/23.

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