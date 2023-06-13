"Манчестер Юнайтед" в шаге от смены владельца: известны сроки

Процесс смены акционеров английского "Манчестер Юнайтед" может завершиться на этой неделе. В борьбе за лакомый актив сошлись два претендента – британский бизнесмен Джим Рэтклифф и катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Семья Глейзеров устроила непубличный аукцион по продаже английского гранда. Американцы близки к соглашению с ближневосточным покупателем.

По данным Al Watan, Аль Тани выиграл борьбу за "Юнайтед". Катарский миллиардер вроде бы отдаст за английский гранд 5,2 млрд фунтов. Еще 800 миллионов новый владелец инвестирует в развитие "красных дьяволов".

Экспания Катара в европейский футбол началась в 2010 году. Тогда Абдулла Аль Тани приобрел контрольный пакет акций испанской "Малаги". Год спустя Qatar Sports Investments выкупил 70% акций ПСЖ.

Скандальная семья Глейзеров приобрела МЮ в 2005 году в рамках сделки на 790 млн фунтов. С тех пор фанаты регулярно обвиняют владельцев в "выкачивании" денег благодаря маркетингу, отсутствию интереса к спортивным результатам команды и проводят акции протеста.