Манчестер Юнайтед думает о грандиозном обмене вратарями

Манчестер Юнайтед собирается приобрести нового вратаря в межсезонье. В клубе по завершению сезона может остаться только один голкипер.

По итогу сезона в первой команде точно останется вратарь Дин Хендерсон, который остался в составе после завершения аренды в Шеффилд Юнайтед в прошлом году. Считающийся первым вратарем Давид Де Хеа сейчас вернулся в Испанию из-за рождения первого ребенка. Из-за этого допускают, что голкипер может вновь подумать о возвращении на родину, откуда он уехал в 2014 году. Там его жена работает журналистом на телевиденьи.

Также из клуба наверняка уйдет летом третий вратарь Серхио Ромеро. И теперь МЮ нужно искать нового голкипера.

Несмотря на возможность Хендерсона стать первым голкипером в команде Уле-Гуннара Сульшера, клуб может попробовать подписать одного из лучших вратарей Европы Яна Облака из мадридского Атлетико. В контракте 28-летнего словенца есть опция выкупа за 103 миллиона фунтов, но в условиях потерь от коронавируса, это может быть слишком затратно для Юнайтед, из-за чего они могут рассмотреть вариант с включением в сделку Де Хеа. В таком случае будут учтены возможные интересы всех сторон.

Другими вариантами для подписания могут стать голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма, который до сих пор не подписал новый контракт и может уйти из итальянского клуба этим летом, а также вратарь Лилля Майк Меньян. И оба варианта могут быть более привлекательными для МЮ с финансовой точки зрения.