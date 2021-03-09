Манчестер Юнайтед думає про грандіозний обмін воротарями

Манчестер Юнайтед збирається придбати нового воротаря в міжсезоння. У клубі по завершенню сезону може залишитися тільки один голкіпер.

За підсумками сезону в першій команді точно залишиться воротар Дін Хендерсон, який залишився в складі після завершення оренди в Шеффілд Юнайтед у минулому році. Вважається першим воротарем Давид Де Хеа зараз повернувся в Іспанію через народження першої дитини. Через це припускають, що голкіпер може знову подумати про повернення на батьківщину, звідки він поїхав у 2014 році. Там його дружина працює журналістом на телебаченні.

Також з клубу напевно піде влітку третій воротар Серхіо Ромеро. І тепер МЮ потрібно шукати нового голкіпера.

Незважаючи на можливість Хендерсона стати першим голкіпером у команді Уле-Гуннара Сульшера, клуб може спробувати підписати одного з найкращих воротарів Європи Яна Облака з мадридського Атлетіко. У контракті 28-річного словенця є опція викупу за 103 мільйони фунтів, але в умовах втрат від коронавірусу, це може бути занадто витратно для Юнайтед, через що вони можуть розглянути варіант з включенням в угоду Де Хеа. У такому випадку будуть враховані можливі інтереси всіх сторін.

Іншими варіантами для підписання можуть стати голкіпер Мілана Джанлуїджі Доннарумма, який досі не підписав новий контракт і може піти з італійського клубу цього літа, а також воротар Лілля Майк Меньян. І обидва варіанти можуть бути більш привабливими для МЮ з фінансової точки зору.