"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере звезды "Аякса"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

"Красные дьяволы" согласовали с амстердамцами детали сделки. "Аякс" получит за центрбека ориентировочно 57,37 млн ​​евро. Еще 10 млн прописаны в качестве бонусов.

Мартинес договорился о 5-летнем контракте с МЮ. Как только аргентинец получит британскую визу, поставит подпись под соглашением с "Юнайтед". Инициатором трансфера защитника, который может сыграть в центре, слева и в опорной зоне, стал коуч манкунианцев Эрик тен Хаг.

Нидерландский специалист работал с Мартинесом в "Аяксе". Всего в составе амстердамцев аргентинский центрбек провел 118 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей. Ранее он также защищал цвета "Дефенсы и Хустисии" и "Ньюэллс Олд Бойз" на родине.

Мартинес – третий трансфер МЮ этим летом. Ранее манкунианцы подписали защитника Маласию и хавбека Эриксена. Главной трансферной целью "Манчестер Юнайтед" остается Фрэнки де Йонг из "Барселоны".