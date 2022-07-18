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"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере звезды "Аякса"

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Манчестер, Понедельник 18 июля 2022 11:10
"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере звезды "Аякса" Фото: Лисандро Мартинес (слева) (ajax.nl)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб английского Манчестер Юнайтед придерживается нидерландского вектора в трансферной политике. Очередным новичком команды станет защитник "Аякса" Лисандро Мартинес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Красные дьяволы" согласовали с амстердамцами детали сделки. "Аякс" получит за центрбека ориентировочно 57,37 млн ​​евро. Еще 10 млн прописаны в качестве бонусов.

Мартинес договорился о 5-летнем контракте с МЮ. Как только аргентинец получит британскую визу, поставит подпись под соглашением с "Юнайтед". Инициатором трансфера защитника, который может сыграть в центре, слева и в опорной зоне, стал коуч манкунианцев Эрик тен Хаг.

Нидерландский специалист работал с Мартинесом в "Аяксе". Всего в составе амстердамцев аргентинский центрбек провел 118 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей. Ранее он также защищал цвета "Дефенсы и Хустисии" и "Ньюэллс Олд Бойз" на родине.

Мартинес – третий трансфер МЮ этим летом. Ранее манкунианцы подписали защитника Маласию и хавбека Эриксена. Главной трансферной целью "Манчестер Юнайтед" остается Фрэнки де Йонг из "Барселоны".

Напомним, что в пятницу "Манчестер Юнайтед" оформил переход Эриксена свободным агентом.

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Манчестер Юнайтед Аякс
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