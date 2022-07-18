ua ru
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Манчестер Юнайтед" домовився про трансфер зірки "Аякса"

Новость на русском →
Манчестер, Понеділок 18 липня 2022 11:10
"Манчестер Юнайтед" домовився про трансфер зірки "Аякса" Фото: Лісандро Мартінес (ліворуч) (ajax.nl)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб англійського "Манчестер Юнайтед" дотримується нідерландського вектора в трансферній політиці. Черговим новачком команди стане оборонець "Аякса" Лісандро Мартінес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Червоні дияволи" узгодили з амстердамцями деталі угоди. "Аякс" отримає за центрбека орієнтовно 57,37 млн євро. Ще 10 млн прописані бонусами.

Мартінес домовився про 5-річний контракт із МЮ. Щойно аргентинець отримає британську візу, поставить підпис під угодою з "Юнайтед". Ініціатором трансферу оборонця, який може зіграти в центрі, ліворуч і в опорній зоні, став коуч манкуніанців Ерік тен Хаг.

Нідерландський фахівець працював із Мартінесом в "Аяксі". Усього за амстердамців аргентинський центрбек провів 118 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів. Раніше він також захищав кольори "Дефенси і Хустісії" та "Ньюеллс Олд Бойз" на батьківщині.

Мартінес – третій трансфер МЮ цього літа. Раніше манкуніанці підписали оборонця Маласію і хавбека Еріксена. Головною трансферною ціллю "Манчестер Юнайтед" залишається Френкі де Йонг із "Барселони".

Нагадаємо, що в п'ятницю "Манчестер Юнайтед" оформив перехід Еріксена вільним агентом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Манчестер Юнайтед Аякс
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна