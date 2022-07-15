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"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере Эриксена: он пережил сердечный приступ

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Манчестер, Пятница 15 июля 2022 17:54
"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере Эриксена: он пережил сердечный приступ Фото: Кристиан Эриксен (справа) (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен сменил прописку в рамках английской Премьер-лиги. Теперь он будет выступать за "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

30-летний хавбек переехал на "Олд Траффорд". Датчанин заключил с "красными дьяволами" контракт на 3 года.

МЮ Эриксен достался бесплатно. Последние полгода он провел в "Брентфорде" (11 матчей, 1 гол, 4 ассиста) и стал свободным агентом. До возвращения в АПЛ скандинав брал паузу в карьере из-за инцидента на Евро-2020 – тогда посреди матча Дания – Финляндия он упал на газон из-за остановки сердца.

Медики сумели спасти жизнь датчанина. Позже ему установили кардиостимулятор, что сделало невозможным дальнейшие выступления за миланский "Интер" из-за особых ограничений Серии А.

Ранее Эриксен провел 7 сезонов в составе лондонского "Тоттенхэма", с которым дошел до финала Лиги чемпионов 2018/19. Первые сезоны на профессиональном уровне хавбек отыграл за "Аякс".

Напомним, что лондонский "Челси" переманил Стерлинга из "Манчестер Сити".

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Манчестер Юнайтед
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