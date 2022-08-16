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"Манчестер Сити" закрыл переход наследника Зинченко

Фото: Серхио Гомес подписал контракт с чемпионом Англии (twitter.com/ManCity)
Автор: Антон Федорцив

Английский "Манчестер Сити" объявил о переходе из бельгийского "Андерлехта" защитника Серхио Гомеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

21-летний испанец перебрался в АПЛ и заменит в составе "горожан" украинца Александра Зинченко. Основная позиция пиренейца – левый защитник, но при необходимости он может сыграть флангового хавбека и даже вингера.

Гомес заключил с "горожанами" контракт на 4 года. В составе "Ман Сити" защитник будет выступать под 21-м номером. "Андерлехт" получил за него ориентировочно 13 млн евро. Ранее он также выступал за дортмундскую "Боруссию", "Уэску" и "Барселону B".

В сезоне 2021/22 Серхио Гомес провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 15 результативных передач. Испанец не предоставил ни одного шанса закрепиться в основе "Андерлехта" украинцу Богдану Михайличенко, уже перешедшему в "Шахтер".

Левый защитник стал четвертым трансфером "Манчестер Сити" этим летом. Ранее команда Хосепа Гвардиолы пополнилась вратарем Ортегой, центрхавом Филлипсом и нападающим Холандом.

К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".

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