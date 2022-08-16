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"Манчестер Сіті" закрив перехід спадкоємця Зінченка

Фото: Серхіо Гомес підписав контракт із чемпіоном Англії (twitter.com/ManCity)
Автор: Антон Федорців

Англійський "Манчестер Сіті" оголосив про перехід із бельгійського "Андерлехта" оборонця Серхіо Гомеса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

21-річний іспанець перебрався в АПЛ і замінить у складі "містян" українця Олександра Зінченка. Основна позиція піренейця – лівий оборонець, але за потреби він може зіграти флангового хавбека та навіть вінгера.

Гомес уклав із "містянами" контракт на 4 роки. У складі "Ман Сіті" оборонець виступатиме під 21-м номером. "Андерлехт" отримав за нього орієнтовно 13 млн євро. Раніше він також виступав за дортмундську "Борусію", "Уеску" та "Барселону B".

У сезоні 2021/22 Серхіо Гомес провів 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 15 результативних передач. Іспанець не надав жодного шансу закріпитися в основі "Андерлехта" українцю Богдану Михайліченку, який вже перейшов у "Шахтар".

Лівий оборонець став четвертим трансфером "Манчестер Сіті" цього літа. Раніше команда Хосепа Гвардіоли поповнилася воротарем Ортегою, центрхавом Філліпсом і нападником Холандом.

До слова, раніше пригадали головні віхи кар'єри Зінченка в складі "Манчестер Сіті".

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