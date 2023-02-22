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"Манчестер Сіті" не втримав перемогу над РБ "Лейпциг" у плей-офф Ліги чемпіонів

Фото: Йошко Гвардіол за мить засмутить команду Хосепа Гвардіоли (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорців

Бойовою нічиєю завершився перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 між німецьким РБ "Лейпциг" і англійським "Манчестер Сіті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перші матчі

РБ "Лейпциг" – "Манчестер Сіті" – 1:1

Голи: Гвардіол, 70 – Марез, 27

Зі стартових хвилин суперники розібрали прогнозовані ролі. "Червоні бики" зосередилися на обороні власних воріт із полюванням на шанс у контратаці. Натомість "містяни" отримали звичний статус першої скрипки протистояння.

Утім, перший удар у площину воріт "Ман Сіті" організували аж на 14-й хвилині. Це Діаш без гостроти пробив головою після стандарту. Зате другий постріл став гольовим – Марез скористався обрізкою "Лейпцига" на власній половині, продерся поміж оборонців і ударом із лінії штрафного відкрив рахунок.

До перерви "містяни" створили ще дві напівнагоди. Холанд на дальній стійці не встиг замкнути скидку Родрі після кутового, а Гріліш пробив над поперечиною метрів із 18-ти. Господарі ж відповіли моментом Вернера в роздягальню, але Едерсон впорався з ударом німця з-під оборонця.

РБ "Лейпциг" у другій половині заграв активніше. Як наслідок, біля воріт "Манчестер Сіті" побільшало небезпеки. Ось Генріхс на вході в штрафний пробив поруч зі стійкою. Згодом Сілва ввірвався до карної зони "містян" і завдав небезпечного удару, та пробити воротаря не зміг.

Зрівняли "червоні бики" на 70-й хвилині. Допоміг господарям поля стандарт. Після розіграшу кутового Гальстенберг віддав на Гвардіола, а центрбек вистрибнув вище за всіх і головою спрямував м'яч у сітку – 1:1.

"Ман Сіті" спробував набрати оберти, щоб вирвати перемогу на виїзді. Та спромігся лише на небезпечний удар низом від Гюндогана. З цим випадом, однак, голкіпер саксонців Блазвіх упорався. Так цифри на табло й не змінилися, тож чвертьфіналіст визначиться в матчі-відповіді.

До слова, мадридський "Реал" розгромив "Ліверпуль" на виїзді в першому матчі плей-офф турніру.

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