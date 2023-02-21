"Реал" влаштував вольовий розгром "Ліверпуля" у плей-офф Ліги чемпіонів

Перемогою з великим рахунком мадридського "Реала" завершився перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 проти англійського "Ліверпуля".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перші матчі

"Ліверпуль" – "Реал" – 2:5

Голи: Нуньєс, 4, Салах, 14 – Вінісіус, 21, 36, Мілітао, 47, Бензема, 55, 67

Мерсисайдці поставили на потужний старт. Підопічні Юргена Клоппа реалізували план забити швидкий м'яч, відзначившись двічі в стартові 15 хвилин. Спершу Нуньєс із кута воротарського п'ятою замкнув простріл Салаха з правого флангу. А згодом сам єгиптянин покарав Куртуа за помилку поблизу воріт.

Утім, "вершкові" відновили статус-кво ще до перерви. Героєм мадридців став Вінісіус. Молодий бразилець на 21-й хвилині потужним пострілом із лівого кута штрафного поклав м'яч під дальню стійку. А на 36-й він підстеріг помилку оборони "Ліверпуля – після огріха Гомеса Аліссон влучив м'ячем у Вінісіуса, і від того сфера залетіла у сітку.

Після ж перерви "Реал" просто зім'яв господарів. Для початку мадридці використали стандарт. Модріч майстерно навісив зі штрафного точнісінько на голову Мілітіао, і бразильський оборонець спрямував м'яч у ворота.

А до середини тайму другий дубль у складі "вершкових" оформив Бензема. У першому епізоді французький форвард пробив із кута штрафного, м'яч зачепив Гомеса і затріпотів у сітці. А в другому Модріч розігнав атаку мадридців пасом на Вінісіуса ліворуч, а той вивіреною передачею знайшов Бензема. Ветеран обіграв оборону на чолі з кіпером і відправив м'яч у порожні ворота – 2:5!

Такий розвиток подій перетворив фінальні 20+ хвилин на формальність. Звісно, кілька напівнагод створили обидві команди. Проте, цифри на табло вже не змінилися. "Реал" зробив надпотужну заявку на вихід у чвертьфінал турніру.