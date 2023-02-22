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"Манчестер Сити" не удержал победу над РБ "Лейпциг" в плей-офф Лиги чемпионов

Фото: Йошко Гвардиол через мгновение огорчит команду Хосепа Гвардиолы (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорцив

Боевой ничьей завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/23 между немецким РБ "Лейпциг" и английским "Манчестер Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига чемпионов, 1/8 финала, первые матчи

РБ "Лейпциг" – "Манчестер Сити" – 1:1

Голы: Гвардиол, 70 – Марез, 27

Со стартовых минут соперники разобрали прогнозируемые роли. "Красные быки" сосредоточились на обороне собственных ворот с ожиданием шанса в контратаке. В свою очередь "горожане" получили привычный статус первой скрипки противостояния.

Впрочем, первый удар в створ ворот "Ман Сити" организовали аж на 14-й минуте. Это Диаш без остроты пробил головой после стандарта. Зато второй выстрел стал голевым – Марез воспользовался обрезкой "Лейпцига" на собственной половине, прорвался между защитников и ударом с линии штрафной открыл счет.

К перерыву "горожане" создали еще две полувозможности. Холанд на дальней стойке не успел замкнуть скидку Родри после углового, а Грилиш пробил над перекладиной метров с 18-ти. Хозяева ответили моментом Вернера в раздевалку, но Эдерсон справился с ударом немца из-под защитника.

РБ "Лейпциг" во второй половине заиграл активнее. Как следствие, у ворот "Манчестер Сити" стало больше опасности. Вот Генрихс на входе в штрафную пробил рядом со штангой. Вскоре Силва ворвался в штрафную зону "горожан" и нанес опасный удар, но пробить вратаря не смог.

Сравняли "красные быки" на 70-й минуте. Помог хозяевам поля стандарт. После розыгрыша углового Хальстенберг отдал на Гвардиола, а центрбек выпрыгнул выше всех и головой направил мяч в сетку – 1:1.

"Ман Сити" попытался взвинтить темп, чтобы вырвать победу на выезде. Но организовал лишь опасный удар низом от Гюндогана. С этим выпадом, однако, голкипер саксонцев Блазвих справился. Цифры на табло так и не изменились, так что четвертьфиналист определится в ответном матче.

К слову, мадридский "Реал" разгромил "Ливерпуль" на выезде в первом матче плей-офф турнира.

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