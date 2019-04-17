Манчестер Сити - Тоттенхэм: где смотреть матч

Где и когда начнется ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" приедет в гости к "Манчестер Сити" с минимальной форой после первого матча. ПО мнению букмекеров, фаворитами матча являются хозяева поля.
17 апреля 22:00
Манчестер, стадион "Этихад"
В Манчестере на стадионе "Этихад" 17 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом". В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 2". Время начала матча - 21:45 по Киеву.
Where in the will you be tuning in from tonight? #UCL #COYS pic.twitter.com/ZCvDiqjAjn— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 17, 2019
Напомним, в первой игре "шпоры" минимально обыграли гостей.