Манчестер Сіті - Тоттенхем: де дивитися матч

Фото: "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем" (twitter.com/SpursOfficial)

Де і коли почнеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Тоттенхем" приїде в гості до "Манчестер Сіті" з мінімальною форою після першого матчу. ПО думку букмекерів, фаворитами матчу є господарі поля.

17 квітня 22:00

Манчестер, стадіон "Етіхад"

У Манчестері на стадіоні "Етіхад" 17 квітня відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" і "Тоттенхемом". У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 2". Час початку матчу - 21:45 за київським часом.

Where in the will you be tuning in from tonight? #UCL #COYS pic.twitter.com/ZCvDiqjAjn — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 17, 2019

Нагадаємо, у першій грі "шпори" мінімально обіграли гостей.