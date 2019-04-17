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Манчестер Сіті - Тоттенхем: де дивитися матч

Новини » Спорт    17.04.2019 - 15:01
Манчестер Сіті - Тоттенхем: де дивитися матч
Фото: "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем" (twitter.com/SpursOfficial)

Де і коли почнеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Тоттенхем" приїде в гості до "Манчестер Сіті" з мінімальною форою після першого матчу. ПО думку букмекерів, фаворитами матчу є господарі поля.

17 квітня 22:00
Манчестер, стадіон "Етіхад"

 

У Манчестері на стадіоні "Етіхад" 17 квітня відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" і "Тоттенхемом". У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 2". Час початку матчу - 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, у першій грі "шпори" мінімально обіграли гостей.

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