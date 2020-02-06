"Манчестер Сити" следит за ситуацией вокруг Месси в "Барселоне"

"Манчестер Сити" следит за конфликтом нападающего Лионеля Месси с руководством "Барселоны". Как сообщают источники ESPN, "горожане" рассчитывают заполучить аргентинца, если тот решит покинуть каталонский клуб.

Контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до конца сезона-2020/21, но в соглашении есть опция, позволяющая форварду стать свободным агентом уже предстоящим летом.

"Ман Сити" считается фаворитом в борьбе за Лионеля, поскольку аргентинец поддерживает хорошие отношения со спортивным директором английского клуба Чики Бегиристайном, управляющим Ферраном Сориано и главным тренером Хосепом Гвардиолой. Стоит отметить, что все трое ранее работали в "Барселоне".

Конфликт Месси с руководством "сине-гранатовых" начался после слов спортивного директора Эрика Абидаля, который объяснил увольнение Эрнесто Вальверде с поста главного тренера тем, что многие игроки были недовольны наставником.

Месси резко отреагировал на это высказывание, отметив, что надо называть имена игроков. Он также отдельно подчеркнул, люди из спортивного департамента должны взять на себя ответственность за управление, прежде всего, за принимаемые ими решения.

Напомним, Месси вынужден играть с травмой из-за нехватки нападающих в "Барселоне".