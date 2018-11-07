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Манчестер Сити - Шахтер: где смотреть матч

Новости » Спорт    07.11.2018 - 15:06
Фото: "Манчестер Сити" - "Шахтер" (facebook.com/mancity)
Фото: "Манчестер Сити" - "Шахтер" (facebook.com/mancity)

Где и когда начнется поединок 4 тура группового этапа Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" и "Шахтер" сойдутся в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2". По мнению букмекеров, фаворитами данного противостояния являются "горожане".

7 ноября 22:00
Манчестер, стадион "Этихад"

 

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Шахтер" состоится 7 ноября. Прямую трансляцию поединка можно будет увидеть, начиная с 22:00 на телеканале "Футбол 2".

Традиционно матч будет сопровождать анализ экспертов в студии программы "Ночь Лиги чемпионов", которая розпонеться в 21:00. После завершения матча в рамках этой же программы вы сможете услышать первые комментарии участников матча, а также разбор матча в студии.

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