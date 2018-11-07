Манчестер Сіті - Шахтар: де дивитися матч

Фото: "Манчестер Сіті" - "Шахтар" (facebook.com/mancity)

Де і коли почнеться поєдинок 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" і "Шахтар" зійдуться в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 2". На думку букмекерів, фаворитами данного протистояння є "городяни".

7 листопада 22:00

Манчестер, стадіон "Етіхад"

Матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Шахтар" відбудеться 7 листопада. Пряму трансляцію поєдинку можна буде побачити, починаючи з 22:00 на телеканалі "Футбол 2".

Традиційно матч буде супроводжувати аналіз експертів в студії програми "Ніч Ліги чемпіонів", яка розпонеться о 21:00. Після завершення матчу в рамках цієї ж програми ви зможете почути перші коментарі учасників матчу, а також розбір матчу в студії.