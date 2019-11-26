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Манчестер Сити - Шахтер: анонс матча

Новости » Спорт     26.11.2019 - 11:15
Манчестер Сити - Шахтер: анонс матча
Фото: "Манчестер Сити" - "Шахтер" (shakhtar.com)

Готовимся к поединку 5 тура группового этапа Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" сыграет против "Манчестер Сити" в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры не сомневаются в успехе англичан. Поединок пропустит лидер "горожан".

26 ноября 22:00
Манчестер, стадион "Этихад"

После четырех туров Лиги чемпионов дончане занимают второе место в группе с 5 очками, а "горожане" имеют в своем активе 10 пунктов. Поэтому "Сити" для выхода из группы достаточно не уступить "Шахтеру". А вот "горнякам" важно взять какие-то очки, чтобы побороться за выход в плей-офф.

На выходных команды успешно сыграли поединки внутренних чемпионатов. Команда Хосепа Гвардиолы обыграла "Челси" (2:1), а также обошла лондонскую команду, выйдя на третье место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Луиша Каштру одолели дома "Львов" и продолжают укреплять лидерство УПЛ.

Обе команды имеют кадровые проблемы. Чемпион Украины отправился в Англию без двух лидеров - Марлоса, который получил красную карточку в предыдущем матче группового этапа, и травмированного Тайсона. В лазарете у "Манчестер Сити" - украинец Александр Зинченко, Клаудио Браво, Эмерик Лапорт, Лерой Сане, а также Серхио Агуэро.

История противостояний "Шахтера" и "Манчестер Сити" не в пользу донецкой команды. Уже третий сезон подряд жеребьевка сводит команды в одну группу. В прошлом розыгрыше англичане дважды разгромили украинцев, а на старте нынешнего выиграли в Харькове 3:0.

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