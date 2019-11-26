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Манчестер Сіті - Шахтар: прогноз букмекерів

Новини » Спорт     26.11.2019 - 14:05
Манчестер Сіті - Шахтар: прогноз букмекерів
Фото: "Манчестер Сіті" - "Шахтар" (shakhtar.com)

Фахівці вважають фаворитом англійський клуб

Донецький "Шахтар" проведе матч на виїзді з "Манчестер Сіті" в рамках 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Трансляція поєдинку розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

26 листопада 22:00
Манчестер, стадіон "Етіхад"

Букмекери вважають англійську команду беззаперечним фаворитом зустрічі. На перемогу підопічних Хосепа Гвардіоли можна поставити з коефіцієнтом 1,15, тоді як тріумф "Шахтаря" оцінюється в 17,50. На нічийний результат приймаються ставки з коефіцієнтом 8,10.

"Манчестер Сіті" впевнено лідирує в групі і для дострокового виходу в плей-офф достатньо не програти "гірникам" у сьогоднішньому матчі. Для донеччан важливо взяти очки, щоб поборотися за вихід з групи.

Обидві команди мають кадрові проблеми. Чемпіон України вирушив до Англії без двох лідерів - Марлоса, який отримав червону картку у попередньому матчі групового етапу, і травмованого Тайсона. У лазареті у "Манчестер Сіті" - українець Олександр Зінченко, Клаудіо Браво, Емерік Лапорт, Лерой Сане, а також Серхіо Агуеро.

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