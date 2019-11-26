Манчестер Сіті - Шахтар: анонс матчу

Фото: "Манчестер Сіті" - "Шахтар" (shakhtar.com)

Готуємося до поєдинку 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" зіграє проти "Манчестер Сіті" в рамках п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери не сумніваються в успіху англійців. Поєдинок пропустить лідер "городян".

26 листопада 22:00

Манчестер, стадіон "Етіхад"

Після чотирьох турів Ліги чемпіонів донеччани посідають друге місце в групі з 5 очками, а "городяни" мають у своєму активі 10 пунктів. Тому "Сіті" для виходу з групи досить не поступитися "Шахтарю". А ось "гірникам" важливо взяти якісь очки, щоб поборотися за вихід в плей-офф.

На вихідних команди успішно відіграли поєдинки внутрішніх чемпіонатів. Команда Хосепа Гвардіоли обіграла "Челсі" (2:1), а також обійшла лондонську команду, вийшовши на третє місце в турнірній таблиці АПЛ. Підопічні Луїша Каштру здолали вдома "Львів" і продовжують зміцнювати лідерство УПЛ.

Обидві команди мають кадрові проблеми. Чемпіон України вирушив до Англії без двох лідерів - Марлоса, який отримав червону картку у попередньому матчі групового етапу, і травмованого Тайсона. У лазареті у "Ман Сіті" - українець Олександр Зінченко, Клаудіо Браво, Емерік Лапорт, Лерой Сане, а також Серхіо Агуеро.

Луиш Каштру объявил предварительную заявку «Шахтера» на матч с «Манчестер Сити» в @ChampionsLeague.



Ваш идеальный состав на #МанСитиШахтер? pic.twitter.com/dJaJVzQecd — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 24, 2019

Історія протистоянь "Шахтаря" і "Манчестер Сіті" не на користь донецької команди. Уже третій сезон поспіль жеребкування зводить команди в одну групу. Минулого розіграшу англійці двічі розгромили українців, а на старті нинішнього виграли в Харкові 3:0.