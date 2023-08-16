"Манчестер Сіті" – "Севілья": де дивитися і прогноз на Суперкубок УЄФА

У двобої за Суперкубок Європи в передмісті Афін зійдуться англійський "Манчестер Сіті" та іспанська "Севілья".
Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.
Матч "Манчестер Сіті" – "Севілья" відбудеться у грецькому Піреї 16 серпня. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. У сезоні 2022/23 "містяни" вперше тріумфували в Лізі чемпіонів, а ось нервіонці всьоме стали переможцями Ліги Європи.
У прямому ефірі поєдинок покаже платформа MEGOGO за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Передматчева студія там розпочнеться о 21:00. Коментуватимуть битву за Суперкубок УЄФА Віталій Кравченко та Сергій Лук'яненко. Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол.
Австрійська контора Bwin визначила "містян" безумовним фаворитом зустрічі. На перемогу команди Пепа Гвардіоли можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,36. Імовірний успіх "Севільї" оцінили балом 8,50. Навіть нічия вірогідніша з кефом 5,00.
Любителі відкритого футболу розглянуть варіант зі ставкою на гольову нічию 2:2. Коефіцієнт на такий підсумок в основний час склав солідні 19,00. Персональні ж фанати Джека Гріліша можуть закластися на голи свого улюбленця до та після перерви з космічним кефом 41,00.
Тим часом британці з William Hill ще більше віддані "Манчестер Сіті". Коефіцієнт на перемогу "містян" тут склав 1,30. Інші бали виставили і на потенційну перемогу нервіонців (9,00), і на гіпотетичну нічию (5,50).
Перспективний кеф заклали на вольову перемогу підопічних Гвардіоли. Якщо "Ман Сіті" програватиме, але в підсумку дотисне "Севілью", то збільшить ставку в 7,5 разів. Аналогічний коефіцієнт 7,50 запропонували на потенційне вилучення у протистоянні.
"Манчестер Сіті": Едерсон – Вокер, Аканджі, Гвардіол, Аке – Родрі – Фоден, Альварес, Ковачіч, Гріліш – Холанд
"Севілья": Дмітровіч – Навас, Баде, Гудель, Акунья – Фернандо, Ракітіч – Окампос, Сусо, Ламела – Ен-Несірі
До слова, раніше опублікували рейтинг спортсменів за заробітками в мережі.
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