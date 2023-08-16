"Манчестер Сити" – "Севилья": где смотреть и прогноз на Суперкубок УЕФА

В поединке за Суперкубок Европы в пригороде Афин сойдутся английский "Манчестер Сити" и испанская "Севилья".
Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также какие прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.
Матч "Манчестер Сити" – "Севилья" состоится в греческом Пирее 16 августа. Начало поединка в 22:00 по Киеву. В сезоне 2022/23 "горожане" впервые триумфовали в Лиге чемпионов, а вот нервионцы в седьмой раз стали победителями Лиги Европы.
В прямом эфире поединок покажет платформа MEGOGO по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Предматчевая студия там начнется в 21:00. Комментировать битву за Суперкубок УЕФА будут Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко. Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол.
Австрийская контора Bwin определила "горожан" безусловным фаворитом встречи. На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить со скромным коэффициентом 1,36. Вероятный успех "Севильи" оценили баллом 8,50. Даже ничья более вероятна с кэфом 5,00.
Любители открытого футбола рассмотрят вариант со ставкой на голевую ничью 2:2. Коэффициент на такой результат в основное время составил солидные 19,00. Персональные фанаты Джека Грилиша могут заложиться на голы своего любимца до и после перерыва с космическим кэфом 41,00.
Тем временем британцы из William Hill еще больше преданы "Манчестер Сити". Коэффициент на победу "горожан" здесь составил 1,30. Остальные баллы выставили и на потенциальную победу нервионцев (9,00), и на гипотетическую ничью (5,50).
Перспективный кэф заложили на волевую победу подопечных Гвардиолы. Если "Ман Сити" будет проигрывать, но в итоге дожмет "Севилью", то увеличит ставку в 7,5 раза. Аналогичный коэффициент 7,50 был предложен на потенциальное удаление в противостоянии.
"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Аканджи, Гвардиол, Аке – Родри – Фоден, Альварес, Ковачич, Грилиш – Холанд
"Севилья": Дмитрович – Навас, Баде, Гудель, Акунья – Фернандо, Ракитич – Окампос, Сусо, Ламела – Эн-Несири
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