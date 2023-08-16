"Манчестер Сіті" – "Севілья": де дивитися і прогноз на Суперкубок УЄФА

У двобої за Суперкубок Європи в передмісті Афін зійдуться англійський "Манчестер Сіті" та іспанська "Севілья".

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна .

Матч "Манчестер Сіті" – "Севілья" відбудеться у грецькому Піреї 16 серпня. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. У сезоні 2022/23 "містяни" вперше тріумфували в Лізі чемпіонів, а ось нервіонці всьоме стали переможцями Ліги Європи.

The 2023 Super Cup is here pic.twitter.com/qpO86Cv3fF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 16, 2023

Де дивитися матч "Манчестер Сіті" – "Севілья"

У прямому ефірі поєдинок покаже платформа MEGOGO за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Передматчева студія там розпочнеться о 21:00. Коментуватимуть битву за Суперкубок УЄФА Віталій Кравченко та Сергій Лук'яненко. Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол.

Прогноз букмекерів на матч "Манчестер Сіті" – "Севілья"

Австрійська контора Bwin визначила "містян" безумовним фаворитом зустрічі. На перемогу команди Пепа Гвардіоли можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,36. Імовірний успіх "Севільї" оцінили балом 8,50. Навіть нічия вірогідніша з кефом 5,00.

Любителі відкритого футболу розглянуть варіант зі ставкою на гольову нічию 2:2. Коефіцієнт на такий підсумок в основний час склав солідні 19,00. Персональні ж фанати Джека Гріліша можуть закластися на голи свого улюбленця до та після перерви з космічним кефом 41,00.

Тим часом британці з William Hill ще більше віддані "Манчестер Сіті". Коефіцієнт на перемогу "містян" тут склав 1,30. Інші бали виставили і на потенційну перемогу нервіонців (9,00), і на гіпотетичну нічию (5,50).

Перспективний кеф заклали на вольову перемогу підопічних Гвардіоли. Якщо "Ман Сіті" програватиме, але в підсумку дотисне "Севілью", то збільшить ставку в 7,5 разів. Аналогічний коефіцієнт 7,50 запропонували на потенційне вилучення у протистоянні.

Орієнтовні склади на матч "Манчестер Сіті" – "Севілья"

"Манчестер Сіті": Едерсон – Вокер, Аканджі, Гвардіол, Аке – Родрі – Фоден, Альварес, Ковачіч, Гріліш – Холанд

"Севілья": Дмітровіч – Навас, Баде, Гудель, Акунья – Фернандо, Ракітіч – Окампос, Сусо, Ламела – Ен-Несірі