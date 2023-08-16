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"Манчестер Сити" – "Севилья": где смотреть и прогноз на Суперкубок УЕФА

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Афины, Среда 16 августа 2023 13:45
"Манчестер Сити" – "Севилья": где смотреть и прогноз на Суперкубок УЕФА Фото: "Городские" стартовали в чемпионате Англии по победе (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорцив

В поединке за Суперкубок Европы в пригороде Афин сойдутся английский "Манчестер Сити" и испанская "Севилья".

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также какие прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч "Манчестер Сити" – "Севилья" состоится в греческом Пирее 16 августа. Начало поединка в 22:00 по Киеву. В сезоне 2022/23 "горожане" впервые триумфовали в Лиге чемпионов, а вот нервионцы в седьмой раз стали победителями Лиги Европы.

Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Севилья"

В прямом эфире поединок покажет платформа MEGOGO по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Предматчевая студия там начнется в 21:00. Комментировать битву за Суперкубок УЕФА будут Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко. Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол.

Прогноз букмекеров на матч "Манчестер Сити" – "Севилья"

Австрийская контора Bwin определила "горожан" безусловным фаворитом встречи. На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить со скромным коэффициентом 1,36. Вероятный успех "Севильи" оценили баллом 8,50. Даже ничья более вероятна с кэфом 5,00.

Любители открытого футбола рассмотрят вариант со ставкой на голевую ничью 2:2. Коэффициент на такой результат в основное время составил солидные 19,00. Персональные фанаты Джека Грилиша могут заложиться на голы своего любимца до и после перерыва с космическим кэфом 41,00.

&quot;Манчестер Сити&quot; – &quot;Севилья&quot;: где смотреть и прогноз на Суперкубок УЕФА

Тем временем британцы из William Hill еще больше преданы "Манчестер Сити". Коэффициент на победу "горожан" здесь составил 1,30. Остальные баллы выставили и на потенциальную победу нервионцев (9,00), и на гипотетическую ничью (5,50).

Перспективный кэф заложили на волевую победу подопечных Гвардиолы. Если "Ман Сити" будет проигрывать, но в итоге дожмет "Севилью", то увеличит ставку в 7,5 раза. Аналогичный коэффициент 7,50 был предложен на потенциальное удаление в противостоянии.

Ориентировочные составы на матч "Манчестер Сити" – "Севилья"

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Аканджи, Гвардиол, Аке – Родри – Фоден, Альварес, Ковачич, Грилиш – Холанд

"Севилья": Дмитрович – Навас, Баде, Гудель, Акунья – Фернандо, Ракитич – Окампос, Сусо, Ламела – Эн-Несири

К слову, ранее опубликовали рейтинг спортсменов по заработкам в сети.

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