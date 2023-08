"Манчестер Сити" – "Севилья": где смотреть и прогноз на Суперкубок УЕФА

Матч "Манчестер Сити" – "Севилья" состоится в греческом Пирее 16 августа. Начало поединка в 22:00 по Киеву. В сезоне 2022/23 "горожане" впервые триумфовали в Лиге чемпионов, а вот нервионцы в седьмой раз стали победителями Лиги Европы.

