"Манчестер Сити" – "Севилья": где смотреть и прогноз на Суперкубок УЕФА

В поединке за Суперкубок Европы в пригороде Афин сойдутся английский "Манчестер Сити" и испанская "Севилья".

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также какие прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч "Манчестер Сити" – "Севилья" состоится в греческом Пирее 16 августа. Начало поединка в 22:00 по Киеву. В сезоне 2022/23 "горожане" впервые триумфовали в Лиге чемпионов, а вот нервионцы в седьмой раз стали победителями Лиги Европы.

The 2023 Super Cup is here pic.twitter.com/qpO86Cv3fF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 16, 2023

Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Севилья"

В прямом эфире поединок покажет платформа MEGOGO по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Предматчевая студия там начнется в 21:00. Комментировать битву за Суперкубок УЕФА будут Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко. Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол.

Прогноз букмекеров на матч "Манчестер Сити" – "Севилья"

Австрийская контора Bwin определила "горожан" безусловным фаворитом встречи. На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить со скромным коэффициентом 1,36. Вероятный успех "Севильи" оценили баллом 8,50. Даже ничья более вероятна с кэфом 5,00.

Любители открытого футбола рассмотрят вариант со ставкой на голевую ничью 2:2. Коэффициент на такой результат в основное время составил солидные 19,00. Персональные фанаты Джека Грилиша могут заложиться на голы своего любимца до и после перерыва с космическим кэфом 41,00.

Тем временем британцы из William Hill еще больше преданы "Манчестер Сити". Коэффициент на победу "горожан" здесь составил 1,30. Остальные баллы выставили и на потенциальную победу нервионцев (9,00), и на гипотетическую ничью (5,50).

Перспективный кэф заложили на волевую победу подопечных Гвардиолы. Если "Ман Сити" будет проигрывать, но в итоге дожмет "Севилью", то увеличит ставку в 7,5 раза. Аналогичный коэффициент 7,50 был предложен на потенциальное удаление в противостоянии.

Ориентировочные составы на матч "Манчестер Сити" – "Севилья"

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Аканджи, Гвардиол, Аке – Родри – Фоден, Альварес, Ковачич, Грилиш – Холанд

"Севилья": Дмитрович – Навас, Баде, Гудель, Акунья – Фернандо, Ракитич – Окампос, Сусо, Ламела – Эн-Несири