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"Манчестер Сіті" в серії пенальті переграв "Севілью" у Суперкубку УЄФА

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Пірей, Четвер 17 серпня 2023 00:12
"Манчестер Сіті" в серії пенальті переграв "Севілью" у Суперкубку УЄФА Фото: Коул Палмер перевів матч у післяматчеву лотерею (uefa.com)
Автор: Антон Федорців

Англійський "Манчестер Сіті" здолав іспанську "Севілью" в битві за Суперкубок УЄФА-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Суперкубок УЄФА

"Манчестер Сіті" – "Севілья" – 1:1 (пенальті – 5:4)

Голи: Палмер, 63 – Ен-Несірі, 25

У дебюті зустрічі команди грали на рівних. Але поступово "містяни" захопили територіальну ініціативу. Підопічні Хосепа Гвардіоли створили низку моментів до середини тайму. Та з ударами Палмера, Родрі та Гріліша впорався кіпер нервіонців Буну.

А на 25-й хвилині "Севілья" трохи несподівано вийшла вперед. Акунья подав із лівого флангу, а Ен-Несірі головою з лінії воротарського майданчика відправив м'яч у сітку. Переможець Ліги Європи відкрив рахунок із першого удару в площину воріт.

Повністю отямитися від пропущеного м'яча "Манчестер Сіті" зміг лише на старті другої половини. "Містяни" збільшили тиск на ворота нервіонців і таки відшукали свій шанс на 63-й. Родрі помітив ривок Палмера та навісив у штрафний, де молодий хавбек влучно пробив головою.

Та на більше обидві команди не спромоглися, тож справа дійшла до серії пенальті. Там "містяни" Холанд, Альварес, Ковачіч, Гріліш і Вокер були точними. Натомість нервіонець Гудель, який бив п'ятим, поцілив у поперечину. Отже, трофей їде на Альбіон.

До слова, раніше опублікували рейтинг спортсменів за заробітками в мережі.

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Манчестер Сити УЕФА Севилья
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