"Манчестер Сити" в серии пенальти переиграл "Севилью" в Суперкубке УЕФА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Суперкубок УЕФА

"Манчестер Сити" – "Севилья" – 1:1 (пенальти – 5:4)

Голы: Палмер, 63 – Эн-Несири, 25

В дебюте встречи команды играли на равных. Но постепенно "горожане" захватили территориальную инициативу. Подопечные Хосепа Гвардиолы создали ряд моментов к середине тайма. Но с ударами Палмера, Родри и Грилиша справился кипер нервинцев Буну.

А на 25-й минуте "Севилья" немного неожиданно вышла вперед. Акунья подал с левого фланга, а Эн-Несири головой с линии вратарской отправил мяч в сетку. Победитель Лиги Европы открыл счет с первого удара в створ ворот.

Полностью прийти в себя от пропущенного мяча "Манчестер Сити" смог лишь на старте второй половины. "Горожане" увеличили давление на ворота нервионцев и таки нашли свой шанс на 63-й. Родри заметил рывок Палмера и навесил в штрафную, где молодой хавбек метко пробил головой.

Но больше обе команды не сподобились, поэтому дело дошло до серии пенальти. Там "горожане" Холанд, Альварес, Ковачич, Грилиш и Уокер были точными. В свою очередь бивший пятым нервионец Гудель попал в перекладину. Итак, трофей едет на Альбион.