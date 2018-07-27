"Манчестер Сити" принял предложение "Вулверхэмптона" по Зинченко

При этом сам украинский игрок не хочет покидать нынешний клуб

"Манчестер Сити" принял предложение "Вулверхэмптона", который хочет приобрести в летнее трансферное окно украинского полузащитника Александра Зинченко. Об этом утверждает Mirror.

Отмечается, что "горожане" готовы продать 21-летннего украинца за 16 млн фунтов (около 18 млн евро). При этом сам 21-летний футболист заявил о намерении остаться в нынешней команде.

"Честно говоря, думаю, что "Манчестер Сити" является одним из лучших клубов мира. Любой футболист мечтает играть тут, я не исключение. Стараюсь учиться тут каждый день и я готов бороться. Готов ко всему, ведь я должен быть профессионалом. Не знаю, что случиться в будущем, однако я хочу остаться в "Манчестер Сити". Любой хочет быть частью этой команды", - цитирует издание Зинченко.

Ранее в СМИ также сообщалось об интересе к игроку сборной Украины со стороны "Фулхэма" и "Ньюкасла".

В прошлом сезоне украинец сыграл за "горожан" 14 матчей на непривычной для себя позиции левого защитника, хотя его номинальным амплуа считается центральный атакующий полузащитник.

Напомним, в матче против "Ливерпуля" в рамках Международного Кубка Чемпионов украинец 64 минуты отыграл на родной позиции центрального полузащитника.