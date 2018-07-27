"Манчестер Сіті" прийняв пропозицію "Вулверхемптона" щодо Зінченка

При цьому сам український гравець не хоче залишати нинішній клуб

"Манчестер Сіті" прийняв пропозицію "Вулверхемптона", який хоче придбати в літнє трансферне вікно українського півзахисника Олександра Зінченка. Про це стверджує Mirror.

Зазначається, що "городяни" готові продати 21-річного українця за 16 млн фунтів (близько 18 млн євро). При цьому сам 21-річний футболіст заявив про намір залишитися в нинішній команді.

"Чесно кажучи, думаю, що "Манчестер Сіті" є одним з кращих клубів світу. Будь-який футболіст мріє грати тут, я не виняток. Намагаюся вчитися тут кожен день і я готовий боротися. Готовий до всього, адже я повинен бути професіоналом. Не знаю, що трапитися в майбутньому, проте я хочу залишитися в "Манчестер Сіті". Будь хоче бути частиною цієї команди", - цитує видання Зінченка.

Раніше в ЗМІ також повідомлялося про інтерес до гравця збірної України з боку "Фулхема" і "Ньюкасла".

Минулого сезону українець зіграв за "городян" 14 матчів на незвичній для себе позиції лівого захисника, хоча його номінальним амплуа вважається центральний атакуючий півзахисник.

Нагадаємо, в матчі проти "Ліверпуля" в рамках Міжнародного Кубка Чемпіонів українець 64 хвилини відіграв на рідній позиції центрального півзахисника.