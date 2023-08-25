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"Манчестер Сіті" презентував заміну проданій на Близький Схід зірці

Фото: Жеремі Доку приміряв футболку "містян" (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорців

Вінгер збірної Бельгії Жеремі Доку перебрався в англійський "Манчестер Сіті" з французького "Ренна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

21-річний фланговий нападник переїхав на Туманний Альбіон. На "Етіхаді" він повинен замінити Ріяда Мареза, який перейшов у аравійський "Аль-Ахлі".

Доку підписав із "містянами" контракт на 5 років. "Ренн" отримав за нього орієнтовно 60 млн євро. Три роки тому вінгер коштував французам 26 мільйонів. У новій команді бельгієць виступатиме під 11-м номером.

У чемпіонаті Франції Доку провів три повних сезони. Загалом за "Ренн" крайній нападник провів 92 матчі в усіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів і віддав 10 результативних передач. До цього бельгієць грав за рідний "Андерлехт".

Раніше керманич "Сіті" Гвардіола переніс операцію через проблеми зі спиною. Відновлення іспанця займе кілька тижнів. У поєдинках англійської Прем'єр-ліги проти "Шеффілд Юнайтед" і "Фулхема" діями манкуніанців керуватиме Хуанма Лільйо.

До слова, раніше "Манчестер Сіті" здобув Суперкубок УЄФА перемогою над "Севільєю".

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