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Гвардіола ліг на операційний стіл: що трапилось і скільки пропустить тренер

Манчестер, Вівторок 22 серпня 2023 16:27
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Гвардіола ліг на операційний стіл: що трапилось і скільки пропустить тренер Фото: Хосеп Гвардіола тимчасово не працюватиме з "Манчестер Сіті" (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорців

Керманич англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола переніс заплановану операцію через проблеми зі здоров'ям. Він певний час не працюватиме з чемпіонами Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

52-річний фахівець був прооперований у Барселоні. Хірургічне втручання провів знаний лікар Мірейя Ільюека.

Гвардіола мав проблеми зі спиною. Упродовж останнього часу він страждав від сильного болю, тож вирішив лягти під ніж. Операція була успішною. Тепер на фахівця чекатиме нетривала реабілітація у столиці Каталонії.

За відсутності Гвардіоли "Манчестер Сіті" тренуватиме Хуанма Лільйо. Він куруватиме роботу першої команди на тренуваннях і диригуватиме діями "містян" біля краю поля. Іспанець тренуватиме англійський гранд до міжнародної паузи у вересні.

Отже, Лільйо виведе "Сіті" на матчі чемпіонату Англії проти "Шеффілд Юнайтед" і лондонського "Фулхема". Натомість до поєдинку проти столичного "Вест Хема" 16 вересня повинен повернутися Гвардіола.

До слова, раніше "Манчестер Сіті" здобув Суперкубок УЄФА перемогою над "Севільєю".

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Манчестер Сити Гвардиола
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