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"Манчестер Сити" представил Холанда: видео

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Манчестер, Понедельник 13 июня 2022 13:03
"Манчестер Сити" представил Холанда: видео Фото: Эрлинг Холанд (twitter.com/ManCity)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий Эрлинг Холанд окончательно присоединился к лагерю английского "Манчестер Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Горожане" презентовали норвежца в символический день. Ровно 22 года назад "Сити" подписал отца форварда – Альфа-Инге Холанда. Он провел в Манчестере три года.

О трансфере Холанда "Манчестер Сити" договорился еще в мае. Скандинав подписал 5-летний договор. Его переход стоил "горожанам" ориентировочно 60 млн евро. Во время презентации клуб использовал одну из детских фотографий форварда, где он позирует в тогдашней футболке "Сити".

Эрлинг Холанд является воспитанников норвежских "Брюне" и "Мольде". В 2019-2020 гг. он защищал цвета австрийского "Зальцбурга", откуда перебрался в дортмундскую "Боруссию". В составе "шмелей" Холанд провел 88 матчей во всех турнирах, в которых забил 85 мячей.

Напомним, что английский "Ливерпуль" договорился о трансфере Нуньеса из "Бенфики".

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